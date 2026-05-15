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15.05.2026 06:31:29
Worth Peripherals: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Worth Peripherals hat am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,19 INR gegenüber 3,17 INR im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz wurden 761,3 Millionen INR gegenüber 711,6 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 9,29 INR, nach 9,80 INR im Vorjahresvergleich.
Worth Peripherals hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 3,05 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 2,76 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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