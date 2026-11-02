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02.11.2026 06:31:29
Worth Peripherals informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Worth Peripherals hat am 30.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Es stand ein EPS von 0,72 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Worth Peripherals noch ein Gewinn pro Aktie von 2,90 INR in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,52 Prozent auf 887,1 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 774,6 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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