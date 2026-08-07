Worth Peripherals stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Worth Peripherals präsentierte am 04.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 2,65 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Worth Peripherals 2,18 INR je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 820,0 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 762,3 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at