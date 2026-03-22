Worthington Enterprises Aktie
ISIN: US9818111109
|
22.03.2026 14:35:27
Worthington Enterprises Draws $4.3 Million Bet as Industrial Giant Posts $1.3 Billion in Sales
Windsor Advisory Group disclosed a buy of 78,197 shares of Worthington Enterprises (NYSE:WOR) in its February 17, 2026, SEC filing, with an estimated transaction value of $4.32 million based on quarterly average pricing.According to a February 17, 2026, SEC filing, Windsor Advisory Group, LLC increased its holding in Worthington Enterprises by 78,197 shares during the fourth quarter. The estimated value of this share purchase is approximately $4.32 million, based on the mean unadjusted closing price for the period. The quarter-end value of the position rose by $2.88 million, reflecting both the increased share count and price appreciation.Worthington Enterprises is a leading industrial manufacturer specializing in steel processing and value-added metal fabrication, supported by a broad portfolio of consumer and building products. The company's diversified operating segments and established brands position it to serve a wide range of industrial and retail markets.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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