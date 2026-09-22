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22.09.2026 22:22:52
Worthington Enterprises Inc. Reveals Rise In Q1 Bottom Line
(RTTNews) - Worthington Enterprises Inc. (WOR) reported a profit for its first quarter that Increases, from last year
The company's earnings totaled $42.6 million, or $0.87 per share. This compares with $34.8 million, or $0.70 per share, last year.
Excluding items, Worthington Enterprises Inc. reported adjusted earnings of $40.1 million or $0.82 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 13.2% to $343.9 million from $303.7 million last year.
Worthington Enterprises Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $42.6 Mln. vs. $34.8 Mln. last year. -EPS: $0.87 vs. $0.70 last year. -Revenue: $343.9 Mln vs. $303.7 Mln last year.
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