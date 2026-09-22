22.09.2026 22:22:52

Worthington Enterprises Inc. Reveals Rise In Q1 Bottom Line

(RTTNews) - Worthington Enterprises Inc. (WOR) reported a profit for its first quarter that Increases, from last year

The company's earnings totaled $42.6 million, or $0.87 per share. This compares with $34.8 million, or $0.70 per share, last year.

Excluding items, Worthington Enterprises Inc. reported adjusted earnings of $40.1 million or $0.82 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 13.2% to $343.9 million from $303.7 million last year.

Worthington Enterprises Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $42.6 Mln. vs. $34.8 Mln. last year. -EPS: $0.87 vs. $0.70 last year. -Revenue: $343.9 Mln vs. $303.7 Mln last year.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
18.09.26 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Dow schließt schwächer -- ATX geht nach Rekord etwas fester in den Feierabend -- DAX letztlich stabil -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt legte etwas zu, während der deutsche Leitindex seitwärts tendierte. An der Wall Street ging es in verschiedene Richtungen. Die Börsen in Asien verzeichneten im Dienstagshandel Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen