Worthington Industries: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Worthington Industries präsentierte in der am 24.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 28.02.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,92 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,790 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 24,35 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 378,7 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 304,5 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at