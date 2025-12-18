|
Worthington Industries gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Worthington Industries stellte am 16.12.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,55 USD. Im Vorjahresviertel hatte Worthington Industries 0,560 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,49 Prozent auf 327,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 274,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
