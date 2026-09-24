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24.09.2026 06:31:28
Worthington Industries präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Worthington Industries hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 22.09.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.08.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,87 USD gegenüber 0,700 USD im Vorjahresquartal.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,23 Prozent auf 343,9 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 303,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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