Worthington Steel Aktie
WKN DE: A3EYZG / ISIN: US9821041012
|
06.12.2025 19:31:18
Worthington Steel Confirms Takeover Talks With Klöckner
(RTTNews) - Worthington Steel, Inc. (WS) has confirmed that it is in negotiations with German steel and metal distributor Klöckner and Co. SE (KCO.DE) regarding potential voluntary public takeover offer.
"No investment decision has been made now and the discussions may not result in a transaction," Worthington Steel said.
"It is currently uncertain whether or under which conditions a potential voluntary public takeover offer will be pursued", Klöckner specified.
Klöckner & Co SE said Worthington Steel Inc. is conducting due diligence with a view to a potential takeover of Klöckner.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel
|Worthington Steel Inc Registered Shs
|31,00
|1,47%
