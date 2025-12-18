Worthington Steel Aktie
WKN DE: A3EYZG / ISIN: US9821041012
|
18.12.2025 03:42:39
Worthington Steel, Inc. Q2 Income Climbs
(RTTNews) - Worthington Steel, Inc. (WS) released a profit for its second quarter that Increases, from last year
The company's earnings came in at $18.8 million, or $0.37 per share. This compares with $12.8 million, or $0.25 per share, last year.
Excluding items, Worthington Steel, Inc. reported adjusted earnings of $19.4 million or $0.38 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 18.0% to $871.9 million from $739.0 million last year.
Worthington Steel, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $18.8 Mln. vs. $12.8 Mln. last year. -EPS: $0.37 vs. $0.25 last year. -Revenue: $871.9 Mln vs. $739.0 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Worthington Steel Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|
16.12.25
|Ausblick: Worthington Steel gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
02.12.25
|Erste Schätzungen: Worthington Steel stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
23.09.25
|Ausblick: Worthington Steel gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
24.06.25
|Ausblick: Worthington Steel vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)