Worthington Steel präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Worthington Steel lud am 17.12.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,37 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Worthington Steel ein EPS von 0,250 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Worthington Steel im vergangenen Quartal 871,9 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Worthington Steel 739,0 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at