26.06.2026 06:31:29

Worthington Steel stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Worthington Steel hat sich am 24.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.05.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,98 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 929,2 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,56 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Worthington Steel einen Umsatz von 832,9 Millionen USD eingefahren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,340 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte Worthington Steel ein EPS von 2,19 USD je Aktie vermeldet.

Der Jahresumsatz wurde auf 3,44 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 3,09 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at

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