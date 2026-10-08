Worthington Steel veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Worthington Steel präsentierte in der am 06.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.08.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,20 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,720 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 212,36 Prozent auf 2,73 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 872,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at