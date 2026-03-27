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27.03.2026 06:31:29
Worthington Steel: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Worthington Steel hat am 25.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,20 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,270 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 769,8 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 687,4 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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