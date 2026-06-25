Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
26.06.2026 01:30:00

Would Warren Buffett Buy SpaceX Stock? Here's What the Oracle of Omaha Says About IPOs

Warren Buffett, the longtime CEO of Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B), hasn't weighed in on the SpaceX (NASDAQ: SPCX) IPO, but it's worth considering what his thoughts might be.After all, Buffett is generally regarded as the greatest investor of all time. Over a career of more than 60 years, he nearly doubled the average return of the S&P 500, delivering a total gain of 6,099,294% from 1964 to 2025.Though Buffett is no longer the CEO of Berkshire Hathaway, having stepped down at the end of last year, he remains the chairman of the trillion-dollar conglomerate, and his wisdom remains just as valuable as it would if he were the CEO.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Tesla

mehr Nachrichten

Analysen zu Oracle Corp.

mehr Analysen
23.06.26 Oracle Buy Jefferies & Company Inc.
16.06.26 Oracle Kaufen DZ BANK
11.06.26 Oracle Sector Perform RBC Capital Markets
11.06.26 Oracle Buy Goldman Sachs Group Inc.
11.06.26 Oracle Buy UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Oracle Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs 78 675,00 -3,41% Oracle Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs
Oracle Corp. 131,26 -2,39% Oracle Corp.
Tesla 334,10 1,41% Tesla

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:59 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03:36 KW 26: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
26.06.26 KW 26: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
21.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 25
21.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 25: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen nahezu unverändert -- Apple bringt erneute KI-Sorgen: ATX verabschiedet sich mit Verlusten ins Wochenende -- DAX schließt in Rot -- Börsen in Asien letztlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt geriet am Freitag unter Druck. Auch deutsche Anleger trennten sich verstärkt von ihren Investments. In Fernost hatten die Bären das Kommando.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen