Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
26.06.2026 01:30:00
Would Warren Buffett Buy SpaceX Stock? Here's What the Oracle of Omaha Says About IPOs
Warren Buffett, the longtime CEO of Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B), hasn't weighed in on the SpaceX (NASDAQ: SPCX) IPO, but it's worth considering what his thoughts might be.After all, Buffett is generally regarded as the greatest investor of all time. Over a career of more than 60 years, he nearly doubled the average return of the S&P 500, delivering a total gain of 6,099,294% from 1964 to 2025.Though Buffett is no longer the CEO of Berkshire Hathaway, having stepped down at the end of last year, he remains the chairman of the trillion-dollar conglomerate, and his wisdom remains just as valuable as it would if he were the CEO.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Tesla
Analysen zu Oracle Corp.
|23.06.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.06.26
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|11.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.06.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.06.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|23.06.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.06.26
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|11.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.06.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.06.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|23.06.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.06.26
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|11.06.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.06.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|11.06.26
|Oracle Buy
|Deutsche Bank AG
|11.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.03.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.01.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.12.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|Oracle Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs
|78 675,00
|-3,41%
|Oracle Corp.
|131,26
|-2,39%
|Tesla
|334,10
|1,41%
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