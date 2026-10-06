Robinhood Aktie
WKN DE: A3CVQC / ISIN: US7707001027
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06.10.2026 20:05:00
Would You Let an AI Agent Trade Crypto for You? Robinhood Thinks You Will.
Back in May, Robinhood (NASDAQ: HOOD) launched Robinhood Agents, an in-app feature that allows its users to connect AI models (including those from OpenAI and Anthropic) to their accounts to analyze markets, build strategies, and even trade stocks and cryptocurrencies.
At its recent HOOD Summit in Houston, Robinhood revealed that over 150,000 of its customers had already opened agnetic trading accounts, and that those agents were using Robinhood's tools nearly 30 million times per day. CEO Vlad Tenev said that integration gave retail traders the "tools once reserved for hedge funds, big banks, and quant firms."
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