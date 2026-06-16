Probability PLCShs Aktie
WKN DE: A0KFA0 / ISIN: GB00B16KQ132
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16.06.2026 10:06:00
Wow! The Probability of an Interest Rate Hike in 2026 Has Soared Over the Past Week.
It's been a headline-making past month for Wall Street. The Dow Jones Industrial Average (DJINDICES: ^DJI), S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC), and Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) all catapulted to new heights, and America's foremost financial institution, the Federal Reserve, got a new boss. Jerome Powell's term as Fed chair ended on May 15, paving the way for Kevin Warsh to take the reins.But it's also been a history-maker for the U.S. inflation rate, which jumped to a three-year high of 4.2% in May. The debate as to whether the Federal Open Market Committee (FOMC) will raise interest rates is picking up steam, and the probability of a rate hike before the end of 2026 is suddenly soaring!Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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