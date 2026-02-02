WOWOW öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

WOWOW hat am 30.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

WOWOW hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 62,08 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 30,79 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 19,56 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19,08 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at