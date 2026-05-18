WOWOW: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

WOWOW präsentierte am 15.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 67,43 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,820 JPY erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat WOWOW in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,55 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 20,00 Milliarden JPY im Vergleich zu 20,31 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 45,80 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 22,59 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 77,12 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 76,76 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at