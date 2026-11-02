WOWOW: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

WOWOW hat am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,50 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 15,86 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 17,96 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 18,87 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at