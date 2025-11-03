WOWOW zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

WOWOW äußerte sich am 31.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 15,86 JPY. Im Vorjahresviertel waren -45,660 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,63 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 18,87 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 18,57 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

