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03.08.2026 06:31:29
WOWOW zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
WOWOW hat am 31.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es stand ein EPS von 35,04 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei WOWOW noch ein Gewinn pro Aktie von 35,29 JPY in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 17,64 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 5,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 18,69 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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