12.02.2026 06:31:29
WP Carey hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
WP Carey hat am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,210 USD erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 444,6 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 406,2 Millionen USD in den Büchern standen.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 2,11 USD gegenüber 2,09 USD je Aktie im Vorjahr.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 8,43 Prozent auf 1,72 Milliarden USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 1,58 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
