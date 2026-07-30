WP Carey öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

WP Carey stellte am 28.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,82 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,230 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 461,1 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 430,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at