WP Carey: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

WP Carey lud am 28.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,64 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,510 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,54 Prozent auf 431,3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 397,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at