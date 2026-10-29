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29.10.2026 06:31:29
WP Carey stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
WP Carey veröffentlichte am 27.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,61 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,640 USD je Aktie in den Büchern standen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat WP Carey in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,58 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 468,3 Millionen USD im Vergleich zu 431,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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