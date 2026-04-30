WP Carey stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

WP Carey veröffentlichte am 28.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,80 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,570 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 454,5 Millionen USD gegenüber 409,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at