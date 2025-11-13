|
13.11.2025 06:31:28
WPG legte Quartalsergebnis vor
WPG hat am 11.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,89 TWD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,22 TWD je Aktie erzielt worden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,64 Prozent auf 244,47 Milliarden TWD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 259,07 Milliarden TWD in den Büchern gestanden.
