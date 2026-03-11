WPG präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

WPG hat am 10.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurden 1,70 TWD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte WPG 0,960 TWD je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat WPG im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,25 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 255,36 Milliarden TWD. Im Vorjahresviertel waren 231,61 Milliarden TWD in den Büchern gestanden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,77 TWD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,07 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 999,11 Milliarden TWD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 880,55 Milliarden TWD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at