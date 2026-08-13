WPG präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

WPG präsentierte am 11.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 5,12 TWD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,05 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat WPG in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 82,15 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 456,21 Milliarden TWD im Vergleich zu 250,45 Milliarden TWD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at