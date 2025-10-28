|
WPG (Shanghai) Smart Water veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
WPG (Shanghai) Smart Water präsentierte in der am 25.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 CNY. Im Vorjahresviertel waren -0,160 CNY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 12,10 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 256,1 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 291,4 Millionen CNY umgesetzt.
