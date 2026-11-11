WPG stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

WPG hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 6,00 TWD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte WPG 1,89 TWD je Aktie verdient.

WPG hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 510,00 Milliarden TWD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 108,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 244,47 Milliarden TWD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at