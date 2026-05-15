WPG verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

WPG stellte am 12.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,30 TWD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,13 TWD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 316,50 Milliarden TWD – ein Plus von 27,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem WPG 248,83 Milliarden TWD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at