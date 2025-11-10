WPIL: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

WPIL hat am 07.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,20 INR gegenüber 6,17 INR im Vorjahresquartal.

WPIL hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,26 Milliarden INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 13,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,91 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at