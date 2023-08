Wrap Technologies legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Wrap Technologies hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.08.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2023 abgelaufen war.

Wrap Technologies hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,120 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,120 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Das Unternehmen wies einen Umsatz in Höhe von 1,2 Millionen USD aus – das entspricht dem gleichen Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem ebenfalls 1,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at