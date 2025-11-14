Wrap Technologies legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Wrap Technologies gab am 12.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,06 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 152,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 0,6 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,5 Millionen USD ausgewiesen.

