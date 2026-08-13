|
13.08.2026 06:31:29
Wrap Technologies präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Wrap Technologies präsentierte am 11.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,04 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Wrap Technologies ein EPS von -0,070 USD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 2,1 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,0 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX freundlich -- DAX im Plus -- Wall Street wenig bewegt erwartet -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt legt am Donnerstag leicht zu. Der deutsche Leitindex verbucht ebenfalls Gewinne. Die US-Börsen dürften seitwärts tendieren. In Fernost zeigten sich die Börsen am Donnerstag uneinheitlich.