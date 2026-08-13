Wrap Technologies präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Wrap Technologies präsentierte am 11.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,04 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Wrap Technologies ein EPS von -0,070 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 2,1 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at