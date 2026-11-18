Wrap Technologies präsentierte in der am 16.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Wrap Technologies vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,09 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,060 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Wrap Technologies mit einem Umsatz von insgesamt 1,5 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 1,34 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at