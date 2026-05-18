Wright Investors Service hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Wright Investors Service hat am 15.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Wright Investors Service hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,010 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Redaktion finanzen.at