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WKN DE: A41AE3 / ISIN: JP3322820006

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28.07.2026 22:24:32

Writers Guild Withdraws Support From Film Festival Over A.I.

Urbanworld, a New York event, has added a section for movies made with A.I. tools. The union was a sponsor but has been outspoken on the dangers of A.I.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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