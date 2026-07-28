SUPPORT Aktie
WKN DE: A41AE3 / ISIN: JP3322820006
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28.07.2026 22:24:32
Writers Guild Withdraws Support From Film Festival Over A.I.
Urbanworld, a New York event, has added a section for movies made with A.I. tools. The union was a sponsor but has been outspoken on the dangers of A.I.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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