Writeup: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Writeup hat am 15.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 36,65 JPY. Im Vorjahresquartal waren 69,48 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 433,5 Millionen JPY – eine Minderung von 63,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,17 Milliarden JPY eingefahren.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 50,37 JPY gegenüber 94,26 JPY im Vorjahr.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 3,53 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 11,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 4,00 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at