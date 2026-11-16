Writeup präsentierte Quartalsergebnisse

Writeup hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 27,08 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 34,02 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Writeup 465,2 Millionen JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 61,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,22 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at