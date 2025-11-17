Writeup stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Writeup hat sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 34,02 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Writeup 27,67 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat Writeup 1,22 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,01 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at