|
17.11.2025 06:31:29
Writeup stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Writeup hat sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 34,02 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Writeup 27,67 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal hat Writeup 1,22 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,01 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!