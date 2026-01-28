WSFS Financial legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

WSFS Financial hat sich am 26.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,34 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,09 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat WSFS Financial mit einem Umsatz von insgesamt 345,8 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 344,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 0,46 Prozent gesteigert.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 5,09 USD gegenüber 4,41 USD im Vorjahr.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat WSFS Financial 1,36 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,04 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 1,39 Milliarden USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at