WSFS Financial präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

WSFS Financial hat am 26.01.2024 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 1,15 USD. Im letzten Jahr hatte WSFS Financial einen Gewinn von 1,38 USD je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 265,3 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte WSFS Financial einen Umsatz von 259,4 Millionen USD eingefahren.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 4,55 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,25 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,34 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 1,02 Milliarden USD, während im Vorjahr 919,92 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 4,45 USD und einen Umsatz von 998,81 Millionen USD in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at