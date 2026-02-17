WSIndustries (India): Bilanzvorlage zum letzten Quartal

WSIndustries (India) präsentierte am 14.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,34 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte WSIndustries (India) -4,040 INR je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat WSIndustries (India) mit einem Umsatz von insgesamt 205,7 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 655,9 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 68,64 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at