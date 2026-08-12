WSIndustries (India): Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

WSIndustries (India) hat sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,24 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte WSIndustries (India) ein EPS von 0,190 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat WSIndustries (India) im vergangenen Quartal 4,3 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 98,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte WSIndustries (India) 260,5 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at