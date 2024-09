'WSJ': Covestro-Übernahmeangebot noch in dieser Woche

NEW YORK (dpa-AFX) - Die lang erwartete Übernahme des Kunststoffkonzerns Covestro durch das staatliche Ölunternehmen Adnoc aus den Vereinigten Arabischen Emiraten dürfte einem Pressebericht zufolge in der laufenden Woche bekanntgegeben werden. Der Kauf bewerte den deutschen Konzern mit etwa 11,7 Milliarden Euro, berichtete das "Wall Street Journal" am Montag auf seiner Internetseite.

Spekulationen über einen Kauf waren vor mehr als einem Jahr aufgekommen. Im September 2023 hatte Covestro dann mitgeteilt, mit Adnoc zu sprechen - konkrete Übernahmeverhandlungen laufen erst seit Juni 2024. Im Raum steht dabei ein Preis von 62 Euro je Aktie.

Anleger zeigten sich erfreut, blieben aber vorsichtig. Die Covestro-Aktie legte auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um 2,3 Prozent im Vergleich zum Schlusskurs im Xetra-Hauptgeschäft auf 57,22 Euro zu und blieb damit deutlich unterhalb des möglichen Übernahmepreises./he/ajx