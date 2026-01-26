Revolution Medicines Aktie
'WSJ': US-Pharmariese Merck beendet Übernahmegespräche mit Revolution Medicines
WASHINGTON (dpa-AFX) - Der US-Pharmakonzern Merck & Co (Merck) hat Gespräche zur Übernahme des Biotech-Unternehmens Revolution Medicines einem Pressebericht zufolge beendet. Die beiden Unternehmen hätten sich nicht auf einen Kaufpreis einigen können, berichtete das "Wall Street Journal" (WSJ) am Sonntagabend unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Ein möglicher Deal hätte einen Wert von rund 30 Milliarden US-Dollar (rund 25 Milliarden Euro) gehabt. Die Gespräche zwischen beiden Unternehmen könnten jedoch wieder aufgenommen werden, hieß es in dem Artikel weiter. Zudem gebe es für Revolution Medicines auch noch andere Kaufinteressenten.
Revolution Medicines forscht an Mitteln gegen Bauchspeicheldrüsenkrebs. Die Ergebnisse einer zulassungsrelevanten Studie für eines seiner wichtigsten Medikamente werden im Sommer erwartet./err/lew/men
