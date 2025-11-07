WSP Global hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

WSP Global stellte am 05.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,18 CAD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,63 CAD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat WSP Global 4,53 Milliarden CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,98 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at